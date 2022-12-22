Москва, 22 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о стремлении России как можно скорее завершить специальную военную операцию на территории Украины. Об этом российский лидер заявил 22 декабря на пресс-подходе к представителям СМИ после заседании Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос журналистов о том, не видит ли президент угрозы того, что спецоперация приобретет затяжной характер, Путин подчеркнул, что цель России «не раскручивать маховик военного конфликта, а закончить войну». Он добавил, что Москва к этому стремится.

«И чем быстрее, тем лучше», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что руководство страны ведет учёт и подсчёт остатков вооружений на складах на Украине.

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