Нью-Дели, 2 сентября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Индия успешно вывела на орбиту Земли космическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1. Об этом сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO).

ISRO Official

Ракета-носитель PSLV-C57 со станцией стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе в 11:50 по местному времени (09:20 мск). По прошествии чуть более часа Aditya-L1 была выведена на заданную орбиту.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в Индии запускали обратный отсчёт до старта аппарата Aditya-L1.

ISRO Official

Индийская солнечная миссия будет изучать светило с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1. От Земли аппарат удалится на 1,5 млн км. Учёные смогут изучать солнечную активность и её влияние на космическую погоду в режиме реального времени. На борту станции семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и короной — самыми внешними слоями Солнца.

Кроме того, 23 августа Индия совершила первую в мире мягкую посадку космического аппарата на южном полюсе Луны. Планируется, что миссия «Чандраян-3» позволит получить новые знания о составе лунной поверхности.