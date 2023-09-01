Нью-Дели, 1 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Обратный отсчёт до запуска аппарата Aditya-L1, предназначенного для изучения Солнца, запустили в Индии. Об этом Индийская организация космических исследований сообщила 1 сентября в соцсети X.

Индийская организация космических исследований

В космическом агентстве уточнили, что обратный отсчёт будет продолжаться 23 часа 40 минут — до момента старта миссии в 11:50 (9:20 мск) 2 сентября. Задача миссии — передать специалистам сведения для понимания процессов, происходящих на Солнце.

Индийская солнечная миссия будет изучать светило с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1. Здесь уравниваются силы гравитационного притяжения Земли и Солнца.

От Земли аппарат удалится на 1,5 млн км. При таком расположении затмения не будут мешать аппарату. Учёные смогут изучать солнечную активность и её влияние на космическую погоду в режиме реального времени.

На борту Aditya-L1 семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и короной — самыми внешними слоями Солнца. Приборы оснащены детекторами электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Индия планировала запустить семь космических научных миссий в ближайшие десять лет. Помимо Aditya-L1, это миссии по изучению Луны, Марса, Венеры, а также космической радиации. В рамках миссии Exoworlds индийский космический аппарат впервые должен будет покинуть пределы Солнечной системы.