Анкара, 2 сентября, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции погибли шесть человек, 43 получили травмы. Об этом сообщил телеканал A Haber.

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По его данным, в провинции Хоназ грузовик с песком потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли шесть человек, 43 человека пострадали, на месте работают медики и сотрудники спасательного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Турции перевернулся автобус с туристами. В результате ДТП в Карамане пострадали 26 человек. Троих пострадавших доставили в государственную больницу Эрменек.

В турецкой провинции Йозгат в овраг слетел пассажирский автобус. Авария произошла в районе Соргун. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стала неосторожность водителя автобуса.