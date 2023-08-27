Анкара, 27 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции, сообщил 27 августа телеканал TGRT Haber.

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«В результате опрокидывания экскурсионного автобуса в Карамане пострадали 26 человек», — говорится сообщении.

Троих пострадавших доставили в государственную больницу Эрменек. Они находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в турецкой провинции Йозгат ночью 21 августа в овраг слетел пассажирский автобус. Авария произошла в районе Соргун. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стала неосторожность водителя автобуса.

В районе турецкого города Манавгата следовавший в аэропорт Антальи автобус с туристами из России врезался в грузовой автомобиль. Инцидент произошёл в июне. После аварии в автобусе вспыхнул пожар, но его быстро потушили. Среди пострадавших — пятеро россиян. Всего в автобусе находились 33 пассажира. По версии местной полиции, водитель потерял управление.