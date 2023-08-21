Анкара, 21 августа, 2023, 07:42 — ИА Регнум. В центральной части Турции, в провинции Йозгат, ночью 21 августа в овраг слетел пассажирский автобус. Есть погибшие и пострадавшие. О ДТП сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе Соргун провинции Йозгат. Автобус с пассажирами упал в овраг. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения.

Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту ДТП началось расследование.

Как сообщало ИА Регнум, под Уфой в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, водитель легковушки, предположительно, уснул за рулём.

Утром 20 августа в Уфимском районе на 19-м км автотрассы Западный обход Уфы столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира, помощь врачей потребовалась водителю «Газели».

Популярный певец и танцор Niletto (Данил Прытков) сообщил, что попал в дорожную аварию в Екатеринбурге. Пострадавших нет.