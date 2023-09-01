Путин заявил, что в Донбассе нельзя откладывать решение социальных вопросов
Москва, 1 сентября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Донбассе нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе в сфере образования. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, Донбасс проходит через сложный период своего развития, необходимо обеспечивать, прежде всего, вопросы безопасности.
«Но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования», — сказал Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе совещания с правительством 2 августа поручил взять на контроль ситуацию с эффективностью расходов на образование в новых регионах России.
Российский лидер отметил, что в период пребывания этих регионов в составе Украины библиотеки почти не пополнялись русскоязычными изданиями. В школьные и публичные библиотеки четырёх регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, будет направлено 2,5 млн книг и учебников, сказал Владимир Путин.