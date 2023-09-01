Москва, 1 сентября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Донбассе нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе в сфере образования. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ в режиме видеоконференции

По словам главы государства, Донбасс проходит через сложный период своего развития, необходимо обеспечивать, прежде всего, вопросы безопасности.

«Но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования», — сказал Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе совещания с правительством 2 августа поручил взять на контроль ситуацию с эффективностью расходов на образование в новых регионах России.

Российский лидер отметил, что в период пребывания этих регионов в составе Украины библиотеки почти не пополнялись русскоязычными изданиями. В школьные и публичные библиотеки четырёх регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, будет направлено 2,5 млн книг и учебников, сказал Владимир Путин.