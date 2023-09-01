В Харьковской области линия фронта продвинулась к Купянску
Ганчев: линия фронта постепенно продвигается в сторону Купянска
Москва, 1 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Линия фронта в Харьковской области медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил 1 сентября глава администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, интенсивные контратаки со стороны украинских военных продолжаются, однако Вооружённые силы России удерживают позиции.
«Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 сентября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% военных на некоторых участках под Купянском.
Так, на купянском направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригадах.