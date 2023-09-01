Москва, 1 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Линия фронта в Харьковской области медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил 1 сентября глава администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, интенсивные контратаки со стороны украинских военных продолжаются, однако Вооружённые силы России удерживают позиции.

«Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 сентября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% военных на некоторых участках под Купянском.

Так, на купянском направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригадах.