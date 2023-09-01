Луганск, 1 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Украинские силы сооружают линию обороны на подступах к Харькову, работы идут активно. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 1 сентября в своём Telegram-канале.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинский солдат в окопе

По информации источников эксперта, инженерные работы по возведению фортификационных сооружений начались к юго-востоку от Харькова. Строятся траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования.

«На работах задействована не только военная техника, но и [техника] коммунальных служб и частных предприятий», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о стягивании тыловых подразделений ВСУ ближе к линии фронта на купянском направлении. По его информации, это происходит из-за ежедневных потерь украинского личного состава и техники — под Купянском идут активные бои.