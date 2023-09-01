Мелитополь, 1 сентября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Ночью Вооружённые силы РФ ликвидировали несколько штурмовых групп ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом 1 сентября сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости Военнослужащий ВС России

«Продолжаются попытки атак Вербового. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника, которые выдвигались в этот населённый пункт», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Также он добавил, что продолжаются ожесточённые позиционные бои на Времевском выступе и в районе села Работино. В целом, по его словам, ситуация находится под контролем российских войск.

Как передавало ИА Регнум, Рогов сообщил, что Вооружённые силы России сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино Запорожской области. Он рассказал, что враг перебросил подкрепление и сосредоточил силы в районе Вербового, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино, но его планы были сорваны. Российские военные нанесли удары по местам скопления ВСУ в лесопосадках, отбили атаки и отбросили противника.