Мелитополь, 31 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Враг перебросил подкрепление на ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино», — написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что планы противника были сорваны. Российские военные нанесли удары по местам скопления ВСУ в лесопосадках. Основные атаки удалось отбить и отбросить ВСУ от Вербового, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ силами двух штурмовых групп ночью попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. Противник был уничтожен.

Попытка прорыва произошла на окраине села Вербового, уточнил Балицкий. Российские военные полностью уничтожили обе группы украинских штурмовиков.