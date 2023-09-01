Москва, 1 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс, открытие которого состоится 1 сентября в МГУ им. М. В. Ломоносова, позволит российским учёным разрабатывать отечественные языковые модели, которые будут конкурировать с чат-ботами типа ChatGPT. Об этом заявил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, выступая с традиционной актовой лекцией для первокурсников в Главном здании МГУ.

Антон Новодережкин/ТАСС

Он отметил, что данный суперкомпьютер позволит студентам, учёным и аспирантам университета создавать конкурентоспособные нейросетевые модели.

«Студенты смогут прикоснуться к самым передовым технологиям искусственного интеллекта», — заявил ректор МГУ, добавив, что модели ChatGPT способны учиться на задаваемых пользователями вопросах, при помощи этого чат-бота написаны уже несколько театральных пьес, а другой вид языковой модели позволяет манипулировать роботами.

Как передавало ИА Регнум, Apple работает над созданием собственного чат-бота на базе искусственного интеллекта, который рассматривается как возможный конкурент ChatGPT от компании OpenAI. Американская компания разработала механизм для создания языковых моделей под названием Ajax. На его основе Apple создала чат-бот, известный среди сотрудников компании как Apple GPT. Отмечается, что при этом у компании пока нет конкретной стратегии выхода на рынок.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники в России для составления грамотных и внушающих доверие фишинговых писем. Искусственный интеллект представляет собой инструмент, который может быть использован по-разному: он несёт в себе как новые возможности, так и угрозы. Применяться он может с любых сторон, в том числе и для фишинговых атак.