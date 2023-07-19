Вашингтон, 19 июля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Apple работает над созданием собственного чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), который рассматривается как возможный конкурент ChatGPT от компании OpenAI. Об этом 19 июля сообщило агентство Bloomberg.

Jared Smith

Американская компания разработала механизм для создания языковых моделей под названием Ajax. На его основе Apple создала чат-бот, известный среди сотрудников компании как Apple GPT. Отмечается, что при этом у компании пока нет конкретной стратегии выхода на рынок.

Apple GPT был создан в 2022 году в качестве эксперимента. Сейчас чат-бот используется только сотрудниками компании для создания прототипов продукции Apple.

Акции Apple после появления информации о её разработках в области ИИ выросли на 2,3%. Акции главного конкурента и основного спонсора OpenAI Microsoft, напротив, упали на 1%.

Как сообщало ИА Регнум, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники в России для составления грамотных и внушающих доверие фишинговых писем.

Искусственный интеллект представляет собой инструмент, который может быть использован по-разному: он несёт в себе как новые возможности, так и угрозы. Применяться он может с любых сторон, в том числе и для фишинговых атак.

В июне «Лаборатория Касперского» обнаружила целевую кибератаку на устройства Apple своих сотрудников. У нескольких десятков владельцев iPhone среди сотрудников компании обнаружили новую, технологически сложную шпионскую программу, получившую название «Триангуляция».