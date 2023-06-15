Москва, 15 июня, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники в России для составления грамотных и внушающих доверие фишинговых писем. Об этом 15 июня сообщила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Как пояснила Кулашова, искусственный интеллект представляет собой инструмент, который может быть использован по-разному: он несёт в себе как новые возможности, так и угрозы. Применяться он может с любых сторон, в том числе и для фишинговых атак.

«Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — пояснила специалист.

По словам Кулашовой, ChatGPT может перебирать и подстраивать наборы слов по желанию пользователя. И хотя ИИ пока не очень умён, но он довольно быстро обучается и совершенствуется. Пока, по мнению специалиста, ChatGPT не способен на совсем уж сложные вещи.

Кулашова уточнила, что искусственный интеллект может быть задействован для целевого фишинга при атаке на организации. При этом специалист отметила, что таким атакам можно успешно противостоять, если не забывать, что осуществление подобных кибератак — затратное занятие и использование нейросети тоже дорого.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские школьники 7–11 классов получили возможность осваивать искусственный интеллект (ИИ), не выходя из дома. Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» в России выстраивается полноценная программа подготовки специалистов по новым профессиям в области информационных технологий.