Москва, 1 сентября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в Херсонской области за сутки уничтожили 120-мм миномёт с расчётом и боекомплектом, а также потопили лодку с шестью бойцами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов САУ «Мста-СМ2» ВС России в зоне СВО

По его данным, на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» были уничтожены лодка и шесть военнослужащих украинской армии. Кроме этого, был ликвидирован 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему, уточнил собеседник.

Отмечается, что в результате были уничтожены три бойца ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что в островной зоне были ликвидированы две позиции ВСУ, на каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России поразили пункт управления бригады и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ в районе Угледара и Селидово (временно оккупированная Киевом часть территории ДНР).

В Минобороны 31 августа сообщили, что российские войска отразили пять атак ВСУ на купянском направлении и улучшили своё положение. Кроме того, было отбито пять атак штурмовиков в Запорожский области и шесть — на донецком направлении. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ — в Запорожской области, на херсонском направлении и в районе Угледара.