Москва, 31 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. На купянском направлении в ходе активных действий Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю. Об этом 31 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что на этом направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю.

Уточняется, что в минувшие сутки российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Новоегоровка и Сергеевка (ЛНР).

Официальный представитель Минобороны России добавил, что потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих. Кроме этого, было ликвидировано два автомобиля, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Отмечается, что около населённого пункта Петровское (ЛНР) был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа рассказал о том, что на купянском участке фронта в Харьковской области активно идёт подготовка оборонительных позиций ВСУ. Он отметил, что на этом направлении контрнаступления противника нет. На стороне российских войск — численное превосходство и в личном составе, и в технике. Военные ВСУ обороняются, строят новые траншеи и блиндажи. Противник ждёт нашего наступления и плотно готовится к обороне, также минирует основные дороги уже в своем тылу, пояснил российский военнослужащий.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские военные успешно действуют на купянском направлении в Харьковской области, для ВСУ там обстановка сложная.

В Минобороны России 29 августа заявили об отражении шести атак противника на купянском участке фронта. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих и пять единиц техники.