Москва, 31 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки поразили пункт управления бригады и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ в районе Угледара и Селидово (временно оккупированная Киевом часть территории ДНР), сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В районе города Угледара и населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 31 августа в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять атак ВСУ на купянском направлении и улучшили своё положение. Кроме того, было отбито пять атак штурмовиков в Запорожский области и шесть — на донецком направлении. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ — в Запорожской области, на херсонском направлении и в районе Угледара.

В минувшие выходные, 26–27 августа, ВСУ потеряли до 50 человек убитыми в попытках проводить фланговые атаки под Угледаром, отмечал ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. Атаки были отбиты, отметил он.

На угледарском направлении активно действуют диверсионные группы ВСУ, они маскируются под мирных жителей и пытаются провести диверсии на транспортных объектах, а также прорваться в Донецк, сообщала в свою очередь одна из военнослужащих ВС РФ — боец медчасти оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».