Москва, 1 сентября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Очередная попытка украинских войск совершить террористическую атаку с помощью беспилотника пресечена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Люберецким районом Московской области. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Вражеский беспилотник был успешно ликвидирован над территорией Люберецкого района Московской области.

Ранее ИА Регнум писало, что, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средствами противовоздушной обороны рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Глава города поблагодарил российских военных за неиспорченный праздник — День знаний.