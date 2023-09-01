Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Люберцами Московской области
Москва, 1 сентября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Очередная попытка украинских войск совершить террористическую атаку с помощью беспилотника пресечена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Люберецким районом Московской области. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.
Вражеский беспилотник был успешно ликвидирован над территорией Люберецкого района Московской области.
Ранее ИА Регнум писало, что, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средствами противовоздушной обороны рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
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