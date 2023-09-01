ДНР, 1 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Около восьми единиц тяжёлой техники и вооружения утратили украинские боевики в результате двухдневной контратаки на артёмовском направлении фронта. В живой силе противник потерял порядка 80 солдат, рассказал 1 сентября в беседе с РИА Новости разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«В районе 20-го числа (августа) на нас были украинские накаты. <> Здесь они пытались осуществить высадку пехоты, но вс` было отражено. Сейчас можем наблюдать горы трупов украинских военнослужащих», — сказал разведчик.

По словам военного, на поле боя остались почти 80 погибших солдат ВСУ. Командование не спешит забирать тела своих бойцов, российским подразделения также не дают их забрать для передачи родным или захоронения.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа украинские ВВС потеряли на артёмовском направлении сразу шесть лётчиков. все погибшие имели офицерское звание и были ликвидированы при выполнении боевого задания.

В боях за Артёмовск и Соледар, по словам отставного американского офицера Дэниела Дэвиса, погибли лучшие части украинских войск. Многие из тех бригад, которые Киев безрезультатно послал на помощь подразделениям в Артёмовске, были крайне необходимы в наступлении. Руководство совершило большую ошибку, пытаясь удержать город ценой любых потерь, это дорого стоило украинской армии, сказал эксперт.