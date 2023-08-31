Москва, 31 августа, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Власти Москвы совместно с Минобороны делают многое для защиты города от беспилотных летательных аппаратов и от терактов, в частности, оперативно строят новые средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 31 августа рассказал мэр города Сергей Собянин в своей речи в день работников комплекса городского хозяйства Москвы.

«В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно», — указал глава города.

Собянин рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям Москвы с вопросом о переустройстве позиций ПВО, то уточнялся срок — за какое время необходимо выполнить задачу.

«Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — отметил мэр Москвы.

Кроме того, Собянин добавил, что в Орле заканчивают обустраивать аэропорт, предназначенный для перехвата БПЛА, летящих к Москве. И уже позавчера, по словам главы Москвы, вертолёт, базирующийся на этом аэродроме, сбил украинский беспилотник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Собянин 31 августа сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.