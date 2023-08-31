Прага, 31 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины может быть в ближайшие месяцы заморожен, а Киев, вероятно, формально или неформально откажется от четырёх своих бывших регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил в своём материале 31 августа обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если контрнаступление ВСУ достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а Украина со временем формально или неформально откажется от четырех регионов в обмен на американские (западные) гарантии безопасности», — сказано в материале.

Новые поставки западного оружия в Киев, в том числе истребителей и дальнобойных ракет, не изменят ситуацию на поле боя, считает Махачек.

При этом, по его оценке, в описанном варианте развития событий могут быть заинтересованы и ЕС, и США: прекращение военного противостояния поможет сформировать новую архитектуру безопасности в Европе, а США смогут сконцентрировать внимание на Китае.

Как сообщал ИА Регнум ранее, в августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что киевским властям нужно немедленно начать переговоры с Москвой. В противном случае Украина может лишиться всех оставшихся регионов и самой государственности, сказал белорусский лидер.

Руководители Украины ранее заявляли, что не намерены вести переговоры с Россией до возвращения к границам 1991 года (с Крымом). В Кремле и МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что переговоры с Киевом могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх, помимо Крыма, регионов в состав России, в противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.