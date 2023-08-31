Москва, 31 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Опубликованные в сети видеоролики с рекламой наркотиков, якобы транслировавшиеся в эфире РЕН ТВ, являются фейковыми, в МВД проводят проверку для установления всех обстоятельств дела, сообщил телеканал 31 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

Ролики с рекламой запрещённых препаратов появились ранее в ряде Telegram-каналов, при этом в углу на всех видеозаписях был логотип РЕН ТВ.

В эфире телеканала таких рекламных роликов не было, указал начальник управления информации и общественных связей управления МВД по Москве Владимир Васенин.

«В настоящее время сотрудниками московской полиции реализуется необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявил Васенин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года в пресс-службе оператора «Триколор» заявили, что спутниковое вещание в России с января 2023 года сталкивается с помехами, которые создают «в сопредельном государстве», и в последнее время эти помехи стали гораздо мощней.

Новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России произошла 26 июля, абоненты столкнулись с помехами в эфире ряда телеканалов.