Москва, 7 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Спутниковое вещание в России с января 2023 года периодически сталкивается с помехами, которые создают в сопредельном государстве, но в последнее время они стали гораздо мощней. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба оператора «Триколор».

Андрей Попов/ РИА Новости

«С 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты работают круглые сутки, чтобы нормализовать вещание. Руководство оператора благодарит клиентов за понимание. В обращении не назвали, какое государство создаёт помехи.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на полуострове взломали трансляцию местных кабельных телеоператоров. Из-за этого пришлось временно отключать вещание.

Также в июне в ходе взлома ряда радиостанций в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях злоумышленники запустили фейковое обращение от лица президента России Владимира Путина.