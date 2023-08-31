Мелитополь, 31 августа, 2023, 11:14 — ИА Регнум. ВСУ силами двух штурмовых групп ночью попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. Противник уничтожен, сообщил врио главы реиона Евгений Балицкий в своём Тelegram-канале.

Telegram-канал Балицкого Евгения

Попытка прорыва произошла на окраине села Вербовое, уточнил он. Российские военные полностью уничтожили обе группы украинских штурмовиков.

«Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — написал Балицкий.

По его словам, российские подразделения на запорожском направлении действуют слаженно и дают противнику отпор. Украинские военные в результате несут колоссальные потери и проявляют всё больше признаков усталости, у них началась паника.

Каждые два-три часа, отметил Балицкий, Украина теряет убитыми по две бригады. Уничтожается и западная техника, что ещё более болезненно для ВСУ, чем потеря людей.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Балицкий рассказал о напряжённой ситуации у села Работино. ВСУ подвозят туда новых мобилизованных для «штурмов», а российские военные их быстро уничтожают. Серая зона Работино — Вербовое — становится братской могилой ВСУ, добавил он.