Екатеринбург, 31 августа, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В МЧС собираются наградить подростков, спасших троих пенсионеров из горящего дома в Североуральске. В ведомстве на них обратили внимание после публикации ИА Регнум.

26 августа в Североуральске произошёл крупный пожар в жилом доме. Благодаря действиям нескольких самоотверженных прохожих удалось избежать жертв и пострадавших.

Однако позднее возникла небольшая путаница, и все заслуги в спасении пожилых людей приписали офицеру Росгвардии, который на самом деле участвовал в «операции» по вызволению пенсионеров из огня, но был не единственным героем.

Очевидцы событий заступились в соцсетях за двоих подростков, которые первыми кинулись на помощь людям. ИА Регнум, разбираясь в случившемся выяснило, что из горящего дома людей в первые минуты пожара выводили 15-летний школьник Степан и 21-летний Артём.

Редакция провела собственное расследование и подробно описала историю спасения пенсионеров.

Поступок юношей высоко оценил и другой участник событий — офицер Росгвардии Олег Куликов, который помогал им вытаскивать пенсионеров из окна охваченного огнём здания, а после вернулся в горящий дом, чтобы спасти ценные вещи по просьбе одной из жительниц. Мужчина убеждён, что храбрый поступок ребят должен быть отмечен на самом высоком уровне.

После публикации на юношей обратили внимание в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

«Смелость и отвагу проявили очевидцы пожара, произошедшего в посёлке 3-м Северном Североуральского городского округа. Среди героев местные жители — Степан и Артём и офицер управления Уральского округа Росгвардии подполковник Олег Куликов. Сейчас в Главном управлении решается вопрос о награждении добровольных участников тушения пожара ведомственными наградами МЧС России», — сообщили на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что благодаря отваге неравнодушных ребят, и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в пожаре никто не пострадал.