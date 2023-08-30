Екатеринбург, 30 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Североуральске 26 августа произошел крупный пожар. Сгорел жилой дом. Во время пожара находившийся в отпуске сотрудник Росгвардии спас пару пенсионеров из горящего дома. Об этом написали все местные, а потом подключились и федеральные. Также информация о подвиге появилась в соцсетях, где под постами развернулась настоящая война очевидцев события с теми, кто не верил в альтернативную версию спасения пожилых людей. Оказалось, что пенсионеров вытащили из огня местные подростки, которые в это время проходили мимо. Об этом ИА Регнум рассказали местные жители и сами герои.

Пожар на Кедровой улице в Североуральске быстро охватил деревянный многоквартирный дом. Огонь очень быстро распространялся по деревянным перекрытиям. На момент пожара в доме находилось не так много людей, основная часть жильцов была на работе. Некоторые сами оперативно выбежали, как только почувствовали запах гари и увидели дым, а некоторым этого сделать не удалось из-за почтенного возраста. Очевидцы, которые наблюдали за пожаром, слышали, что из двух квартир в доме кто-то кричал о помощи.

После пожара местные паблики со ссылкой на пресс-службу Росгвардии писали о подвиге 36-летнего подполковника Олега Куликова, который спас трёх пенсионеров из горящего дома. Под постами люди писали комментарии, в которых хвалили сотрудника за проявленную смелость. К обсуждению также подключились жители того самого сгоревшего дома, которые стали реальными свидетелями пожара. Они пытались доказать другим вовлеченным в беседу пользователям, что Куликов не единственный герой. По словам жителей, пенсионеров из огня спас не он, а местные молодые люди — 15-летний школьник Степан и 21-летний Артём, которые кинулись в горящий дом, когда услышали там крики о помощи. Журналисты ИА Регнум решили проверить информацию и связаться с героями, а также найти видео или фото подтверждения словам очевидцев.

По словам Степана, он вышел на улицу, чтобы встретиться с другом. Вскоре он заметил, что неподалёку загорелся сарай, а огонь с него перекинулся на соседний дом. Ребята услышали, как соседка зовёт на помощь и бросились на крик. Женщина объяснила, что в некоторых квартирах находятся пожилые люди, которые могут не успеть покинуть дом самостоятельно. Сама женщина успела лишь схватить маленького ребёнка и в ночной рубашке выскочила наружу.

«Ко мне присоединился 21-летний Артём, и мы с ним побежали во второй подъезд, там находилась бабушка с больными ногами. Мы её вытащили в подъезд, хотели её на плечи взять, не смогли, уже становилось слишком жарко внутри. К нам подоспел дедушка, он её взял за подмышки и вытащил на улицу. Мы в пакет собрали какие-то ценные вещи и вынесли на улицу», — вспоминает Степан.

Ещё один пожилой мужчина и одна женщина оставались в квартирах другого подъезда. Но войти в подъезд подростки уже не могли, он был охвачен пламенем. Ребята оббежали дом с другой стороны и увидели приоткрытое окно.

«Артём выломал окно своим весом, и мы залезли внутрь, там находилась бабушка, мы её взяли на руки и людям на улицу передали. В соседней квартире был дедушка, он был в шоке скорее всего, не хотел никуда идти. Мой друг его притащил в квартиру, где мы окно выломали, а сам побежал проверять остальные квартиры наверху», — рассказывает школьник.

В этот момент и подоспел на помощь 36-летний сотрудник Росгвардии Олег Куликов. Мужчина находился в отпуске и случайно проезжал мимо. Увидев дым и огонь, он ринулся на помощь. К моменту его появления ребята уже успели спасти двух пенсионерок.

«В квартире находились подростки, они пытались вытащить пожилого мужчину, но может силы им не хватало. Дедушка этот встал в проёме окна и замер, видимо, от испуга. Я его попросил несколько раз, чтобы он мне на плечи погрузился, он боялся, я его потянул на себя и вытащил на улицу. Я спросил у парня, есть ли кто-то наверху. Он мне ответил, что всё просмотрел и наверху никого нет», — рассказывает офицер.

После этого мужчина вместе с ребятами покинули горящий дом. По словам Куликова, одна из пенсионерок попросила его спасти из дома её сбережения. После этого мужчина снова залез в окно и вытащил из квартиры ценные вещи женщины. Их он передал через окно подоспевшим на место пожарным. А после этого Олег помогал сотрудникам МЧС тушить огонь.

«Оказалось, тяжелая работа быть пожарным, этим рукавом орудовать. Мы обливали соседние постройки, чтобы огонь не распространился дальше, в этот день был сильный ветер. Пожарный попросил меня залезть на забор и мы через него поливали водой соседние строения. И конечно, стоит отметить ребят, они молодцы! Я горд, что у нас такое наследие растёт! Мальчишки очень помогали и девочка ещё была. Я считаю, что их просто необходимо как следует отблагодарить!» — рассказал росгвардеец.

Журналисты ИА Регнум поинтересовались у одного из ребят, как он не испугался входить в охваченное огнём здание. На что Артём ответил, что не видит смысла пугаться, когда речь идёт о спасении пожилых людей, которым нужна помощь.