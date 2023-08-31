Москва, 31 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А») начал переход с Северного на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования, сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству России.

Лев Федосеев/ТАСС Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов»

«На днях подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что продолжительность перехода составит порядка двух недель.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2022 года в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град» президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать темпы строительства разного рода военных кораблей.

Атомный подводный крейсер стратегического назначений «Генералиссимус Суворов» — четвертое поколение атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А», в рамках которого реализованы принципиально новые технические решения. Крейсер был заложен 26 декабря 2014 года на заводе «Севмаш». Планируется, что он усилит группировку Тихоокеанского флота.