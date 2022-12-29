Москва, 29 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Россия будет наращивать темпы строительства разного рода военных кораблей. Об этом 29 декабря в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град» заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Подчеркну, мы будем повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции», ― отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Россия сделает всё необходимое для надёжного обеспечения безопасности страны, «защиты национальных интересов в мировом океане».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что в 2022 году Военно-Морской Флот (ВМФ) России примет в свой состав 20 боевых кораблей, пять катеров, а также 21 судно обеспечения. Напомним, в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году было заложено десять кораблей и шесть судов обеспечения.