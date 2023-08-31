Лондон, 31 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, заявил 31 августа новый министр обороны страны Грант Шэппс.

TASS/ i-Images via ZUMA Press Министр обороны Великобритании Грант Шэппс

«Я с нетерпением жду начала работы с храбрыми мужчинами и женщинами наших вооружённых сил, которые защищают безопасность страны. И Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине», — написал Шэппс на своей странице в X (Twitter).

Ранее 31 августа в пресс-службе правительства Великобритании сообщили, что министр обороны Бен Уоллес подал в отставку. Пост главы ведомства он занимал в течение четырёх лет. В своём обращении к премьер-министру Риши Сунаку по случаю отставки Уоллес написал, что расходы на оборону в Великобритании в ближайшие годы должны расти. Ранее он отмечал, что после 24 лет в политике хотел бы заняться «чем-то другим».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход Уоллеса в отставку, предложила «попрощаться с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией». Именно в период, когда Уоллес возглавлял минобороны Великобритании, это ведомство утвердило поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном, напомнила Захарова. «Агент 006 бесславно покинул поле боя», — добавила представитель МИД РФ.

Новым главой минобороны Великобритании был назначен Грант Шэппс, прежде занимавший пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. В разные периоды в 2019–2022 годах он возглавлял и ряд иных ведомств — министерство транспорта, министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а также МВД.