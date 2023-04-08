Москва, 8 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Украина исчезнет, потому что она никому не нужна — ни Европе, ни Азии, ни Америке, ни России, написал 8 апреля зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

По словам Медведева, Украина как государство во главе с нацистской верхушкой не нужна и своему народу, даже ради «мутной европейской перспективы». Из 45 миллионов жителей на этой территории осталось чуть больше 20.

«Именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно — в ненавистную Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», — заявил Медведев.

Европе Украина не нужна, потому что европейцы оказались в финансовом и политическом аду из-за «натужной поддержки нацистского режима по велению американского ментора». Европейцы страдают от наглых попрошаек, инфляции, колоссальных счетов за тепло и электричество — из-за антироссийских санкций.

США Украина тоже не нужна. Рядовые американцы, отмечает Медведев, совершенно не понимают, «что такое «Украина» и где «оно» находится». Им совсем не нравится терпеть неудобства из-за Украины, и они недоумевают, почему истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест, а «неведомой им страной 404», «почему столько бабок отправляется за океан».

Также Украина совершенно не нужна ни Латинской Америке, ни Африке. Если бы Запад хотя бы часть денег, отдаваемых Киеву, потратил на гуманитарные программы для африканцев или для латиноамериканцев, это было бы большой помощью бедным странам. Но нет, деньги тратятся на «поддержку мифической страны».

«Украина не нужна Азии. На российском примере они видят, как отрабатываются цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов. Понимают, какой сценарий в случае неповиновения уготовил им коллективный Запад во главе с Америкой», — отмечает Медведев.

Не нужна Украина и России, «ведь недоукраина — и не страна вовсе, а облако в штанах», «рваное, потрёпанное и засаленное, вконец прохудившееся лоскутное одеяло».

«Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, — просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», — заявил Медведев.

По его мнению, такая Украина вообще никому на планете не нужна — и «именно поэтому её не будет».

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию заявил, что Запад давно превращает Украину в «анти-Россию», словно бы не замечая, что она стала нацистским государством.