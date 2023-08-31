Вашингтон, 31 августа, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ходе своего наступления могли бы добиться гораздо больших успехов, если бы планированием операции занималось военное командование США, заявил бывший разведчик американской армии Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

По словам эксперта, Соединённые Штаты имеют мощные бронетанковые соединения, которые способны прорывать оборону противника. Шаффер напомнил, что применение таких подразделений дало хорошие результаты в ходе войны в Ираке.

Бывший разведчик отметил, что ВСУ консультируются с американской стороной по военным вопросам, однако стараются игнорировать рекомендации, из-за чего проигрывают на поле боя. Он также допустил, что США могут направлять для помощи Украине некомпетентных специалистов.

Кроме того, Шаффер указал на то, что украинские военные не могут составить целостный план, поскольку получают противоречащие друг другу советы со стороны экспертов НАТО из разных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен заявила, что на обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 потребуется более полугода. Она также рассказала, что США одобрили подготовку украинских военных лётчиков.

Газета The New York Times (NYT) 30 июля написала о том, что один из батальонов ВСУ, представителей которого обучали на Западе по методике НАТО, столкнулся с огромными потерями. От подразделения за месяц осталось только десять человек.

Кроме того, из десяти бронемашин MaxxPro, которые имелись в распоряжении этого отряда, осталась лишь одна.