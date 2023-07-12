Вильнюс, 12 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. На обучение украинских военных лётчиков управлению истребителями F-16 потребуется более полугода. Об этом 12 июля в ходе выступления на форуме НАТО на полях саммита военного блока в Вильнюсе заявила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы думаем, что обучение для пилотов может занять от шести до восьми месяцев», ― уточнила она.

При этом глава оборонного ведомства не назвала сроков подготовки для инженеров и другого персонала. По её словам, это будет зависеть от их уровня владения английским языком и уже имеющегося опыта.

Глава минобороны Нидерландов указала, что обучение лётчиков Украины полётам на F-16 начнётся в августе в Дании, а региональный учебный центр создадут в Румынии.

Олленгрен добавила, что Вашингтон дал зелёный свет на подготовку пилотов. Что касается передачи истребителей, на это нужно отдельное решение со стороны США. По её словам, это будет следующий шаг. Глава минобороны Нидерландов подчеркнула, что американские власти не тянут с поставками, просто стороны сперва хотят посмотреть, как будет идти процесс обучения.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ещё в 2019 году шла полным ходом подготовка военных лётчиков для участия в боевых действиях с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одна из стран обещала начать подготовку украинских пилотов по управлению F-16 в июне, но из-за ошибки в расчётах график тренировок сдвигается.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 11 июля заявил, что Варшава готова проводить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, если это согласуют участники широкой коалиции.

По словам замглавы британского министерства обороны Джеймса Хиппи, Великобритания начнёт подготовку украинских лётчиков в августе. Всего планируется обучить до 20 пилотов.

Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр уверен, что украинская армия не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь обвинял западные страны в затягивании процесса подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Он заявил, что коалиция стран по поставкам истребителей уже сформирована, однако графика тренировочных миссий до сих пор нет.