Берлин, 31 августа, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Германия за неделю поставила Вооружённым силам Украины 10 танков Leopard 1A5 и 13 млн патронов, сообщается на сайте министерства обороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Ведомство включило эту информацию в специальный список, который обновляется еженедельно. Немецкая сторона также передала Киеву радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 4 тягача HX81, 4 полуприцепа и 16 разведывательных беспилотников VECTOR.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что правительство Германии не станет принимать необдуманных шагов в вопросах будущих поставок вооружений Украине. Так он ответил на вопрос о варианте с передачей Киеву дальнобойного оружия, способного достигать Москвы.

29 августа газета Times написала, что британские власти собираются на саммите G20 убедить США и Германию начать поставлять Киеву дальнобойное вооружение, на что уже решились Франция и Британия, которые передают ВСУ ракеты Storm Shadow и Scalp.