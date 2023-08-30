Симферополь, 30 августа, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Линия электропередачи получила повреждения в результате падения осколков сбитой крылатой ракеты в Крыму, написал в своём Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Баранов Владимир/Global Look Press

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи», — сообщил он.

По словам советника, аварийную ситуацию планируют ликвидировать в течение часа. Крючков не стал уточнять класс напряжения на этой ЛЭП. Он также не привел информацию о том, какие потребители остались без электроснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о сбитой над Крымом ракете распространили информацию глава региона Сергей Аксенов и Министерство обороны России. Её засекли и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО).

22 августа обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Украина призывает США передать ей крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. По его словам, в Киеве считают, что эти снаряды якобы помогут ВСУ захватить Крым.