Варшава, 28 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Польша и страны Балтии в случае инцидентов закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы, заявил 28 августа на пресс-конференции глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам встречи с партнёрами из Латвии, Литвы и Эстонии.

Jarosław Roland Kruk Мариуш Каминьский

«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры», — сказал он, добавив, что будут закрыты все открытые до сих пор погранпереходы.

Каминьский уточнил, что речь идёт как о пассажирских перевозках, так и грузовых.

Как передавало ИА Регнум, литовский министр внутренних дел Агне Билотайте 16 августа информировала, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. Позднее Литва приостановила работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки».

В Минске действия Вильнюса назвали недружественными. Как заявили в белорусском МИД, власти страны прагматично с учётом интересов жителей соседних стран будут реагировать на закрытие литовской стороной пунктов пропуска на границе двух государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Латвия, Литва и Польша закрытием границ с Белоруссией сделают хуже исключительно себе. По мнению Лукашенко, страны просто «хотят выпендриться» и «бегут впереди паровоза».