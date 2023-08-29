Москва, 29 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Российские войска за сутки отразили 12 атак противника на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным военного ведомства, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы ВСУ у посёлка Невельское (ДНР). На этом направлении противник за сутки потерял свыше 340 человек.

На запорожском направлении, уточнил Конашенков, российские подразделения отразили две вражеских атаки у села Вербовое. Потери ВСУ на этом направлении составили до 90 человек. В числе уничтоженной техники — британское орудие FH-70.

Шесть атак противника отражены на купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск. Это произошло у населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Потери ВСУ составили до 50 человек.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки украинских сил. Противник пытался атаковать у Кременной и Червоной Дибровы (ЛНР), а также у Ямполовки (ДНР). На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 80 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ракетный удар ВС России поразил воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в районе посёлка Дорожное в ДНР. Эшелон находился на станции разгрузки.