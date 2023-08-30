Вашингтон, 30 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Кризис промышленного производства стал «сильным союзником» Европы в вопросе сдерживания цен на газ в преддверии холодов. Об этом написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он обратил внимание на то, что охвативший Европу производственный кризис является лучшим антидотом от дефицита газа. Европа «побеждает» энергетический кризис благодаря тому, что он воздействует на её промышленный эпицентр, отметил эксперт, уточнив, что на всём континенте энергоёмкие предприятия, которые не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо вынуждены закрываться, либо сокращать своё производство.

По словам Бласа, согласно прогнозам банка Morgan Stanley, совокупный объём спроса на газ в Европе будет на 15 процентов ниже среднего показателя за пять лет.

Он обратил внимание на то, что расплачиваться за уход от энергетического кризиса придётся мощным спадом в производственном секторе, а также долговременной утратой экономического роста.

«Но за это всегда приходится расплачиваться», — напомнил обозреватель.

Как передавало ИА Регнум, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что в какой-то момент ФРГ перестанет быть первой экономикой Европейского союза, и свою роль в этом сыграет отказ от поставок российских энергоресурсов. Ранее издание JB Press предсказало, что, оставшись без недорого российского газа, Германия столкнулась с экономическим спадом, который в итоге доведёт её до такого состояния, когда она уже не сможет претендовать на звание движущей силы европейского экономики, а станет «больным человеком» континента.

По мнению экономиста Вадима Понкратова, Европейский союз сумел в своё время обеспечить заполнение собственных газовых хранилищ темпами выше средних при снижении зависимости от поставок газа из РФ. Однако ему пришлось заплатить за это очень высокую цену — произошла деиндустриализация ведущих европейских экономик и потеря целых отраслей.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада совершали одну ошибку за другой на мировых рынках продовольствия и энергетики, сложности на которых появились до ситуации с Украиной. Глава государства напомнил, что ранее уже говорил о том, что проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики появились не из-за ситуации с Украиной, а в период пандемии коронавируса, когда большая часть стран, включая индустриально развитые, поддерживала население и производство путём денежных эмиссий.

Путин уточнил, что это было связано с недальновидностью в энергетической политике, когда необоснованно стали пренебрегать углеводородами в пользу альтернативных источников энергии, что привело к росту стоимости энергоносителей и, как следствие, увеличению цен на удобрения.