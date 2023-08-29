Калуга, 29 августа, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге, который готовил сторонник «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 29 августа в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что гражданин России, житель Калужской области инициативно установил и поддерживал связь с «Азовом», а также по их заданию намеревался совершить террористический акт.

Фигурант намеревался поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, задержанный по заданию Киева подготовил теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

По факту приготовления к государственной измене, к теракту, участию в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке, гражданину России Роберту Шонову. По данным следователей, он собирал для США данные о ходе военной спецоперации на Украине.