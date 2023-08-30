Москва, 30 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Подготовка оборонительных позиций ВСУ активно идёт на купянском участке фронта в Харьковской области. Об этом боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что на этом направлении контрнаступления противника нет. На стороне российских войск — численное превосходство и в личном составе, и в технике. Военные ВСУ обороняются, строят новые траншеи и блиндажи.

«Противник ждёт нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно и ждёт нас к себе в гости», — рассказал боец.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские военные успешно действуют на купянском направлении в Харьковской области, для ВСУ там обстановка сложная. В Минобороны России 29 августа заявили об отражении шести атак противника на купянском участке фронта. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих и пять единиц техники.