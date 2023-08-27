Донецк, 27 августа, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Утром 27 августа украинская армия обстреляла Киевский район Донецка с использованием кассетных боеприпасов. Об этом 27 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Известия/Павел Волков Архивное фото

Отмечается, что обстрелы Киевского района города были зафиксированы в 05:10 и 05:15 мск. По мирным кварталам ВСУ выпустили — соответственно — три и два кассетных снаряда калибра 155 мм.

Отмечается, что в 05:30 мск ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 155 мм, выпустив по городу три таких боеприпаса.

Киевский район Донецка находится в северной части города и с момент начала агрессии Киева против Донбасса весной 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 241 единицу различных боеприпасов. При обстрелах шестеро мирных жителей получили ранения.

26 августа глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Кирилловка в Климовском районе. В результате никто не пострадал, уточнил губернатор.