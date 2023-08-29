Каменка-Днепровская, Запорожская область, 29 августа, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Серию ударов нанесли украинские боевые дроны по Дому детского творчества в Запорожской области, сообщил 29 августа представитель оперативных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 17:20 мск боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов», — ссылается на представителя оперативных служб РИА Новости.

Отмечается, что после ударов началось возгорание на втором этаже. Персонал и посетители учреждения были оперативно эвакуированы в подвальное помещение.

На месте работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, в результате ударов боевых дронов есть пострадавшие.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 29 августа обстреляли из реактивных систем залпового огня посёлок Климово в Брянской области. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети, есть погибшие. Кроме того, получили повреждения несколько зданий, в том числе жилые дома, здание школы и несколько административных объектов. В посёлке нарушено энергоснабжение.

Около 12:00 мск 29 августа российский самолёт морской авиации уничтожил над Чёрным морем украинский беспилотник. Также 29 августа два украинских беспилотника попытались атаковать объекты на территории РФ, но были сбиты средствами ПВО в небе над Тульской областью. Другой беспилотник был уничтожен средствами ПВО в небе над Белгородской областью поздно вечером 28 августа.