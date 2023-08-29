Симферополь, 29 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Российский самолёт морской авиации 29 августа около 12:00 мск уничтожил над Чёрным морем украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня в районе 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Дрон уничтожен над акваторией.

Ранее в Минобороны сообщали о предотвращении целого ряда других попыток ВСУ совершить террористические атаки на объекты на территории России. В частности, 29 августа сообщалось, что два украинских беспилотника попытались атаковать объекты на территории РФ, но были сбиты средствами ПВО в небе над Тульской областью. Другой беспилотник был уничтожен средствами ПВО в небе над Белгородской областью поздно вечером 28 августа.

28 августа также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание администрации в Энергодаре Запорожской области. Пострадавших не было. Днём ранее, 27 августа, дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом в Курске. В окнах на нескольких этажах были выбиты стёкла. Жители не пострадали.

Также 28 августа советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры Киева якобы «дали добро» на удары по Крыму, и добавил, что удары беспилотников по территории России продолжатся. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти высказывания, отметил, что такое «согласие» Запада на удары Украины по Крыму является casus belli и дает России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО.