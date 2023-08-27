Курск, 27 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом в Курске 27 августа. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, пострадавших нет, на нескольких этажах выбило стёкла.

Telegram-канал губернатора Курской области

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал», — написал глава области в Telegram-канале.

Помимо этого, взрывной волной повредило стёкла в корпусе инженерного факультета Курского аграрного университета. Старовойт отметил, что жильцам пострадавших квартир обязательно окажут помощь в восстановлении имущества. На месте взрыва работают оперативные службы. По поручению губернатора повреждения осмотрели его заместитель Алексей Дедов и первый замглавы администрации города Николай Цыбин. Специалисты уже провели замеры для новых оконных блоков, чтобы оперативно восстановить остекление.

Утром 27 августа Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотников над Курской и Брянской областями. Ведомство отметило, что БПЛА были самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа Киев атаковал беспилотником здание вокзала в Курске. Повреждения получили крыша, фасад и платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. Из пяти пострадавших двое отказались от медицинской помощи, троих направили в Курскую областную больницу, но вскоре отпустили домой. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ВСУ снова атаковали исключительно гражданский объект и ударили по общей для России и Украины истории. Дипломат напомнила, что нынешнее здание вокзала построили вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году.