Берлин, 29 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Бывший депутат Бундестага и экс-член Европарламента от Германии Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного дела в отношении канцлера Германии Олафа Шольца по подозрению в даче ложных показаний по делу о финансовых махинациях банка Warburg-Bank (Варбург-банк). Об этом сообщил портал RND.

Отмечается, что политик направил заявление о возбуждению уголовного дела в отношении Шольца в прокуратуру Гамбурга, а также сенатору ганзейского города по вопросам юстиции и защиты прав потребителей.

Уточняется, что в заявлении де Маси назвал «нелогичными» пробелы в памяти Шольца, который ранее утверждал перед следственным комитетом парламента Гамбурга, что якобы не помнит встреч с партнёрами по банку Warburg-Bank Кристианом Олеариусом и Максом Варбургом в 2016 и 2017 годах.

Де Маси обратил внимание на то, что данные утверждения являются сомнительными.

В заявлении говорится о том, что канцлер Германии должен был помнить как минимум одну встречу в 2017 году, так как он публично подтвердил её через своего пресс-секретаря Штеффена Хебештрайта в феврале 2020 года.

Бывший депутат отметил, что считает недопустимым обман следственного комитета, поэтому и обратился в прокуратуру.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа в интервью газете Bild am Sonntag лидер оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что если можно будет доказать, что канцлер Германии солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придёт конец. Он подчеркнул, что на данный момент обвинение Шольца во лжи «витает в воздухе», поэтому канцлеру нужно в срочном порядке прояснить ситуацию. Мерц добавил, что его партия и дальше будет добиваться прояснения обстоятельств в этом налоговом скандале. Оппозиционер выразил уверенность, что Шольц, когда занимал пост мэра Гамбурга, активно участвовал в налоговых махинациях.

Ранее прокуратура Гамбурга отклонила иск о неисполнении расследования в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца и бургомистра Петера Ченчера в рамках так называемого дела Cum-Ex о возможных связях членов Социал-демократической партии Германии с мошенниками. Заявление с обвинениями в адрес Шольца и Ченчера в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов подали в феврале 2022 года. Доводы, указанные в иске, ведомство сочло необоснованными. Таким образом, прокуратура Гамбурга не смогла найти ни одного доказательства в пользу того, что эти политики могут быть причастны к уклонению от уплаты налогов.