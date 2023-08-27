Берлин, 27 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Ложь, если она будет доказана, может стоить канцлеру Германии Олафу Шольцу политической карьеры. Об этом 27 августа в интервью газете Bild am Sonntag заявил лидер оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Речь идёт о показаниях по делу о налоговом скандале с банком Warburg.

«Если можно будет доказать, что канцлер солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придет конец», ― считает политик.

Он подчеркнул, что на данный момент обвинение Шольца во лжи «витает в воздухе», поэтому канцлеру нужно в срочном порядке прояснить ситуацию.

Мерц добавил, что его партия и дальше будет добиваться прояснения обстоятельств в этом налоговом скандале. Оппозиционер выразил уверенность, что Шольц, когда занимал пост мэра Гамбурга, активно участвовал в налоговых махинациях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее прокуратура немецкого Гамбурга отклонила иск о неисполнении расследования в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца и бургомистра Петера Ченчера в рамках так называемого дела Cum-Ex о возможных связях членов Социал-демократической партии Германии с мошенниками.

Заявление с обвинениями в адрес Шольца и Ченчера в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов подали в феврале 2022 года. Доводы, указанные в иске, ведомство сочло необоснованными. Таким образом, прокуратура Гамбурга не смогла найти ни одного доказательства в пользу того, что эти политики могут быть причастны к уклонению от уплаты налогов.

Расследование по делу продолжается несколько лет. Речь о гамбургском банке, который недоплатил налогов на крупные суммы. Олаф Шольц в тот момент уже не был бургомистром Гамбурга, а занимал более высокий пост министра финансов. И, находясь на этом посту, по какой-то пока не выясненной причине оказал содействие этим банкирам, разрешив не платить им эти налоги.

Власти Швейцарии в прошлом году выслали немецкого юриста Ханно Бергера на территорию ФРГ в связи с подозрениями в причастности к крупной схеме финансового мошенничества Cum-Ex. Эта налоговая афера обошлась бюджету Германии в 55 млрд евро.

Согласно опросу общественного мнения, проведённого по заказу агентства DPA, почти три четверти жителей Германии, а именно 73%, недовольны работой правительства Олафа Шольца.