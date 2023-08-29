Бухарест, 29 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Автобус с гражданами Украины на полной скорости врезался в ограничитель высоты в румынском городе Нэводарь, в результате пострадали 15 человек, восемь из них были госпитализированы. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Кадр из видео

Отмечается, что в Нэводаре произошло дорожно-транспортное происшествие, рейсовый автобус с Украины на полной скорости проехал через ограничитель высоты, в нём ехали порядка 40 человек, в основном все граждане Украины.

Отмечается, что в результате ДТП получили травмы 15 человек, восемь человек были доставлены в больницы. Автобус возвращался в Киев, пояснили журналисты.

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Как передавало ИА Регнум, автобус с туристами попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции. В результате опрокидывания экскурсионного автобуса в Карамане пострадали 26 человек. Троих пострадавших доставили в государственную больницу Эрменек. Они находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет.

Автобус с гражданами Молдавии попал в дорожно-транспортное происшествие в Румынии. Авария произошла в уезде Брэила в ночь на 26 августа между городами Инсурэцей и Бэрагану. Известно, что в автобусе находились 72 молдаванина, которые направлялись на отдых в Болгарию.