Бухарест, 26 августа, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Автобус с гражданами Молдавии попал в дорожно-транспортное происшествие в Румынии. Авария произошла в уезде Брэила в ночь на 26 августа между городами Инсурэцей и Бэрагану. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

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Известно, что в автобусе находились 72 молдаванина, которые направлялись на отдых в Болгарию.

По данным уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, водитель транспортного средства, 47-летний болгарин, врезался в припаркованный на обочине прицеп автофургона, у которого была включена аварийная сигнализация.

Днём ранее, 25 августа, на этом месте в ДТП попала фура, её прицеп, заполненный зерном, эвакуировать не удалось. Контейнер оттащили на обочину, чтобы увезти на следующий день.

В результате аварии 22 пассажира автобуса с переломами и травмами доставили машинами скорой помощи в больницы уездов Брэила и Яломица. Остальные туристы отделались лёгкими ушибами.

Причины произошедшего устанавливает полиция, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа в центральной части Турции, в провинции Йозгат, в овраг слетел пассажирский автобус. Авария произошла в районе Соргун. В результате 12 человек погибли и 19 получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП началось расследование. По предварительным данным, причиной смертельной аварии стала неосторожность водителя автобуса.

26 августа в городе Триесте (Италия) автобус с возвращавшимися на родину туристами с Украины, в числе которых были дети, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении по скоростной автотрассе А4 большегрузным автомобилем из Польши. В результате аварии пострадали не менее 15 человек. Трёх пострадавших доставили в медучреждения в тяжёлом состоянии, в спасательной операции задействовали два вертолёта.