Херсон, 29 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины нанесли удар по кладбищу в селе Днепряны Херсонской области, сообщили 29 августа в администрации Новокаховского городского округа.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Там отметили, что военные ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы посёлка Днепряны.

«Часть украинских снарядов разрушила могилы на поселковом кладбище», — говорится в Telegram-канале администрации.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что шесть населённых пунктов Херсонской области оказались обесточены после обстрела ВСУ.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил об активизации ВСУ в акватории Днепра. Он назвал эти попытки безуспешными.