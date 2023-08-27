Херсон, 27 августа, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Шесть населённых пунктов Херсонской области оказались обесточены после обстрела ВСУ, сообщил 27 августа Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа.

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Новокаховский городской округ ВСУ обстреляли минувшей ночью, применив артиллерийские орудия.

«В результате обстрела без электричества остались населённые пункты: [посёлок] Днепряны, [сёла] Корсунка, Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывка», — сообщили власти округа.

Энергетики приступили к ремонту повреждённых электролиний. Пока подачу электричества удалось восстановить в Масловке и Обрывке. Также электричество вернулось в ряд домов Днепрян.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил об активизации ВСУ в акватории Днепра. Он назвал эти попытки бузеспешными.

СЦКК 27 августа сообщил об обстреле ВСУ Киевского района Донецка. Украинская армия ударила по жилым районам кассетными снарядами.