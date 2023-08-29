Челябинск, 29 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Горение на месте падения вертолёта Ми-8 под Челябинском ликвидировано, обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

Кадр из видео

Днём в экстренные службы поступило сообщение об авиапроисшествии в районе посёлка Прудный Сосновского района. Прибывшие на место спасатели обнаружили в лесу горящий вертолёт.

«Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших», — сообщили в ведомстве.

Среди населения пострадавших нет, повреждений в посёлке не зафиксировано.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 августа вертолёт авиаотряда ФСБ России, выполнявший тренировочный полёт, разбился в лесу под Челябинском. На борту находились три члена экипажа. По предварительной версии, ЧП произошло из-за отказа техники.