МЧС: тела троих погибших обнаружены на месте крушения Ми-8 под Челябинском
Челябинск, 29 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Горение на месте падения вертолёта Ми-8 под Челябинском ликвидировано, обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.
Днём в экстренные службы поступило сообщение об авиапроисшествии в районе посёлка Прудный Сосновского района. Прибывшие на место спасатели обнаружили в лесу горящий вертолёт.
«Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших», — сообщили в ведомстве.
Среди населения пострадавших нет, повреждений в посёлке не зафиксировано.
Как сообщало ИА Регнум, 29 августа вертолёт авиаотряда ФСБ России, выполнявший тренировочный полёт, разбился в лесу под Челябинском. На борту находились три члена экипажа. По предварительной версии, ЧП произошло из-за отказа техники.